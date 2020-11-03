الكون الكمومي أو الكوانتي 4-8 - جواد بشارة

2020/11/03 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون الكمومي أو الكوانتي 4-10أوحكايات الكوانتوم الغريبة 4ثورة الكموم تهيمن على الوسط العلمي للقرن الحادي والعشرين:وهذه رحلة صغيرة إلى عالم الكوانتا.



في عام 1905 ظهرت فيزياء جديدة من شأنها أن تحدث ثورة في طريقة وصف المادة وتفاعلاتها وهي: فيزياء الكموم.



فُتحت معها الأبواب لعالم لا يطيع قوانين الفيزياء الكلاسيكية: ويغوص في عالم اللامتناهي في الصغر مع ذراته وجسيماته ما دون المجهرية.

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