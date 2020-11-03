برهم صالح: الانتخابات المقبلة تمثل تطلعات الشعب

2020/11/03 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها وسيلة للتعبير عن تطلعات الشعب.



واشار صالح ، خلال لقائه وفد كتلة ائتلاف النصر النيابية ، الى ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وفق معايير صارمة لضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب، أو التأثيرات والضغوط على خيارات الناخبين، من أجل أن تكون مخرجات العملية […]

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