الاتحاد الوطني يدعم المبدعين

2020/11/03 | 14:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل الدكتور مجيد حمد أمين مسؤول مكتب العلاقات العراقية اللاتحاد الوطني الكوردستاني في مكتبه ببغداد الدكتور كريم ديوان رئيس رابطة المبدعين العراقيين واعضاء الرابطة.

تضمن الزائرون أ.د صباح مهدي الموسوي اكاديمي متخصص اخراج افلام الوثائقية والبرامج والاستاذ كريم الحمد فنان التشكيلي/نحت والاستاذ ياسر عليوي الكبيسي شاعر رئيس رابطة التعارف والمراسلة والاستاذ قاسم محسن الحسناوي المشرف اقدم في وزارة الثقافة وأ.م محسن علاوي الزبيدي سكرتير المؤتمر الدولي اللابداع والابتكار العراقي والاستاذ لؤي عبد العباس امين عام ملتقئ الابداع الابتكار العراقي وأ.د فاروق نواف العيساوي رئيس تجمع الفلوجة الثقافي ورئيس لجنة نقابة الفنانيين العراقيين.

وقدم الوفد الزائر التهنئة بمناسبة تسنم مسؤول المكتب موقعه الحالي لمسؤول لمكتب العلاقات العراقية.

وعبر لهم مسؤول مكتب العلاقات عن تقديره لهذه الزيارة واطلع على آفاق عملهم ومسيرتهم الحالية ودعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لهم كما عهدوه في السابق حيث الرئيس الخالد مام جلال طالباني ودعمه اللامحدود ومساندته للمبدعين والمخلصين والمتميزيين وقدم مسؤول المكتب شهادات الشكر والتقدير على رئيس واعضاء الوفد.

وفي ختام الزياره شكر رئيس رابطة المبدعين العراقيين الدكتور مجيد حمد أمين على حسن الضيافة والاستقبال.

PUKmedia بغداد‌

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