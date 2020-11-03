نقابة المعلمين العراقيين تصدر بيانا حول مسألة تأخير الرواتب

2020/11/03 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

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أعضاء من نقابة المعلمين

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدرت نقابة المعلمين العراقيين، الثلاثاء، بيانا بشأن تأخر رواتب التدريسيين، فيما دعت إلى عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة.

وجاء في بيان النقابة، الذي نشر اليوم، 3 تشرين الثاني 2020، أن "الثروات بددت والحق الدمار بالاقتصاد كما هو في جميع القطاعات ومفاصل الحياة الأخرى في بلدنا العزيز، نتيجة غياب النوايا الصادقة بالعمل والرؤية الراجحة للدولة وبعد ما أطمئن الفاشل والفاسد والمقصر آن يد العدالة لن تطاله وان مصيره البقاء دون تغيير، ولأننا عالقون في ذاك المخطط الامبريالي المعادي الذي يريد هدم هذا البلد وقتل طموحات شعبه واغراق ابنائه بالعوز والجهل المطبق، حتى صار توفر الراتب الشهري للموظف امنية وطموح".

وتابع البيان " حذرنا وتحدثنا وما زلنا نقول بصوت عال، إن النتيجة لن تكون الا الفشل يتبعه الفشل إذا استمر السارقون والفاشلون يتربعون على مقدرات هذا البلد وخيراته".

وأضاف أن "تجاهل البرلمان، والتأخر عن أخذ دوره والتناقض فيما يطرح من لجانه المختصة وتلكؤ الحكومة بإطلاق الرواتب في موعدها المحدد، يعد استخفافا بالحقوق المشروعة، واعتداء على حق المعلم في حياة حرة كريمة".

وأوضح أن "النقابة ستبقى على مواقفها الداعية لإصلاح هذا الواقع المؤلم بتلك الروح الوطنية الواعية والمهنية الشجاعة، داعين الجميع الوقوف صفا واحدا لانتزاع الحقوق".

وأشار إلى انه "في الوقت الذي ندين وبشدة التأخر والمماطلة في صرف الرواتب والاستمرار بذلك بسبب او بدون سبب، والذي بات أن يكون شبحا يلازم حياة منتسبينا من دون أي اعتبار لمعيشتهم هم وعوائلهم، وسيكون للنقابة قرار بحجم التحدي الذي نواجهه، من خلال مجلسها المركزي الذي سينعقد في الأيام القليلة القادمة بما يكفله الدستور والقانون إذا ما بقيَ هذا الوضع على ما هو عليه".

ر.إ

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