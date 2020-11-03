توجيه للمالية لإيجاد حلول عاجلة لصرف الرواتب.. هل سيتم التخلي عن قانون الاقتراض؟

2020/11/03 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه المالية بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين

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