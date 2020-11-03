رغم الانتقادات الدولية.. دروس في المناهج الصينية عن

2020/11/03 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكف الصين على إدخال "الروح القتالية" لاستجابة البلاد لوباء فيروس كورونا المستجد، في المناهج الدراسية، وفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان".

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