2020/11/03 | 14:45 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين: تأخر الرواتب استخفافا بالحقوق المشروعة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين: تأخر الرواتب استخفافا بالحقوق المشروعة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المعلمين: تأخر الرواتب استخفافا بالحقوق المشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).