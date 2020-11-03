الكاظمي يصدر توجيهاً للمالية بخصوص رواتب المتقاعدين

2020/11/03 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، توجيهاً لوزارة المالية بخصوص رواتب المتقاعدين.

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