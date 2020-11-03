نقابة المعلمين عن تأخر الرواتب: لا تختبروا صبرنا

2020/11/03 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت نقابة المعلمين العراقيين، بياناً بشأن تأخير صرف الرواتب" عادة اياه "استخفافاً بالحقوق المشروعة واعتداء على حق المعلم".

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