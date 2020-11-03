أردني يسجل براءة اختراع في مجال الجيل الخامس بتركيا

2020/11/03 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – سجل الباحث الاردني احمد جرادات، براءتي اختراع في مجال الجيل الخامس، حملت الاولى عنوان “تعدد الإرسال بتقسيم التردد المتعامد مع فجوة هجينة وتعديل مؤشر”، فيما تلخصت الثانية بالتعرف الأعمى على صنابير القنوات اللاسلكية باستخدام الشبكات العصبية العميقة.



وقال الباحث جرادات الذي يدرس الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة ميديبول في تركيا إنه […]

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