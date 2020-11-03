2020/11/03 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن قيام الأخيرة باعتقال أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور.

المصادر ذكرت ان قوة من قوات سوريا الديمقراطية رافقتها أخرى من التحالف الدولي نفذت عملية أمنية صباح اليوم في بلدة الصبحة، قامت خلالها بمداهمة ثلاثة منازل في الريف الشرقي لدير الزور، واعتقال أحد أمراء داعش والذي يحمل كنية أبو جهاد الأنصاري، والذي كان يتولى منصبا أمنيا ومسؤولا عن تحركات داعش في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قسد تعتقل القيادي بتنظيم داعش أبو جهاد الأنصاري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قسد تعتقل القيادي بتنظيم داعش أبو جهاد الأنصاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).