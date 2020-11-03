المركزي الأسترالي يخفض معدل الفائدة ويطلق برنامجاً لشراء السندات

2020/11/03 | 14:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر البنك المركزي في أستراليا خفض معدل الفائدة إلى مستوى قياسي جديد، كما أعلن برنامجاً لشراء السندات بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي السريع.

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