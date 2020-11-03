قحطان جثير يجمع كتيبة الليوث تحضيراً لنهائيات آسيا

2020/11/03 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

كشف المدير الفني لمنتخب الشباب بكرة القدم عن موعد تجمع اللاعبين للبدء بالبرنامج التدريبي تحضيراً لنهائيات أمم آسيا للشباب تحت 19 عاماً ،الذي تم تأجيلها لمطلع العام المقبل بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال قحطان جثير في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن "تجمع المنتخب في بغداد سيكون نهاية الأسبوع الحالي بسبب ارتباط اللاعبين بأنديتهم التي تخوض مباريات الدوري المحلي"، مضيفاً أن "المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في قطر يوم الثامن من الشهر الحالي تتضمنه مباراة تجريبية أمام منتخب قطر في 12 و الـ15 من الشهر ذاته على أن يعود المنتخب في اليوم التالي إلى الوطن لالتحاق اللاعبين بأنديتهم ".

وبين جثير أن" من أكثر الأمور التي تعيق المنهاج التدريبي ،هي مشكلة تفريغ اللاعبين المرتبطين بأنديتهم "، مؤكداً أن"الجهاز الفني بحاجة لتواجد اللاعبين بشكل متواصل ،ويكونوا على مقربة من التدريبات لتطبيق البرنامج التدريبي بالشكل الأمثل وصولاً إلى الجاهزية المطلوبة للدخول في غمار المنافسة الآسيوية".

وتابع جثير أن" الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة وعدت بتقديم جميع التسهيلات لتنفيذ البرنامج الاعدادي الذي تم وضعه ،بالإضافة إلى توفير المزيد من المعسكرات والمباريات الودية".

وفي معرض كلامه عن اللاعبين المغتربين قال جثير إنه" تم استكمال أوراق مجموعة من المغتربين تمهيداً لانضمامهم في صفوف المنتخب ،وهم كل من الحارس نديم ناظم لاعب (فالكنبرغ السويدي)، وكاردو كاميران لاعب (كرستال بالاس الإنكليزي)، ومتين ديار صالح من (بروندبي الدنماركي) وعلي الحمادي لاعب (سوانزي ستي الإنكليزي) الذي يتعذر حضوره بسبب تعرضه للإصابة التي ستغيبه عن الملاعب لمدة شهر".

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