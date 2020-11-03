رئيس الجمهورية يشدد على ضمان نزاهة الانتخابات لتعكس الإرادة الحرة للناخبين

2020/11/03 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، وفد كتلة النصر النيابية، فيما شدد على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة لتعكس الإرادة الحرة للناخبين بعيداً عن التزوير.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وأهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل …

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