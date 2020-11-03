وزير الخارجيَّة يتسلـَّم أوراق اعتماد السفير العُماني لدى العراق

2020/11/03 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تسلّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد (حامد بن عقيل) سفير سلطنة عُمان لدى بغداد، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين.وشدَّد الوزير، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “اهتمام بغداد بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز العلاقات، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ”.وذكر …

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