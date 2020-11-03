2020/11/03 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تلقى امير دبي محمد بن راشد ال مكتوم ، الثلاثاء ، لقاح فيروس كورونا.



واشاد بفرق العمل التي تعمل جاهدة لتكون الامارات من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .



وختم بن راشد داعيا ” نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع ” أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا..



نسأل الله أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امير دبي يتلقى لقاح كورونا ويدعو لشعبه بهذا ..



وكالة الصحافة المستقلة.

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