2020/11/03 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية، بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تدوينة تابعها وكالة “المركز الخبري الوطني”،إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، المنعقدة هذا اليوم، وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملا طلال: الكاظمي يصدر توجيها عاجلا لوزارة المالية بشأن رواتب المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

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