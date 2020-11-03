2020/11/03 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 7 دقائق

العراق يستنكر الاعتداء الارهابي في فيينا

منذ 25 دقيقة

الكاظمي يوجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين

منذ 55 دقيقة

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

منذ 5 ساعات

الصحة النيابية تطالب بتضمين فقرة لتعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي ضمن قانون الاقتراض

منذ 19 ساعة

ضبط 4 حاويات لمستلزمات طبية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

منذ يوم واحد

هجوم مسلح على جامعة كابول

منذ يومين

هواوي تحضر مفاجأة الى عشاق الهواتف الممتازة

منذ يومين

اغلاق عام في إنجلترا لمدة شهر للسيطرة على كورونا

منذ 3 أيام

بلاسخارت: المرحلة الحالية قد شهدت فرقاً واضحاً في التعامل مع التظاهرا

منذ 4 أيام

إصابات كورونا في إيران تتجاوز 600 ألف

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3595 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3595 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).