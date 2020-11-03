انخفاض بأسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي

2020/11/03 | 15:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الثلاثاء في اسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية....

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