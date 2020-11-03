2020/11/03 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موقف العراق الوبائي: ارتفاع جديد في الإصابات مقابل 51 وفاة و2979 شفاء- عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف العراق الوبائي: ارتفاع جديد في الإصابات مقابل 51 وفاة و2979 شفاء- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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