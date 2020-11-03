تغريدة للمتحدث باسم الكاظمي تؤكد أن رواتب الموظفين لن تصرف قبل تمرير قانون ’’تمويل العجز’’

2020/11/03 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرد احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (3-11-2020)، بخصوص ازمة صرف رواتب المتقاعدين، فيما اشار الى ان صرف رواتب الموظفين يتوقف على اقرار قانون الاقتراض من قبل مجلس النواب.

وكتب ملا طلال في تغرديته على حسابه الرسمي في ’’تويتر’’، "في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين".

وتأكيدا على ان صرف رواتب الموظفين مرتبط باقرار قانون تمويل العجز في الموازنة، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء "بإنتظار إقرار قانون (تغطية العجز المالي) من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير المالية لديه صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي"، مبدياً استغرابه من "عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب".وبين أن "الحكومة لديها حالياً 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية".وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد ‏أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب‎.وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي ‏حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر‎".

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