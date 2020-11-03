كيورفاك الألمانية تستعد لاطلاق المرحلة النهائية من تجارب لقاح كورونا

2020/11/03 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … صرح الرئيس التنفيذي لشركة كيورفاك ” CureVac ” الالمانية فرانز هاس، أن الشركة بدأت تحضيرات الاستعداد لاجراء المرحلة النهائية من تجارب لقاح فيروس كورونا الجماعية.



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وقال فيرنز أن التجارب من المتوقع لها ان تدخل مرحلة التنفيذ قبل نهاية العام الحالي 2020، و أضاف […]

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