تصريح حكومي بشأن رواتب المتقاعدين.. رواتب الموظفين معلقة

2020/11/03 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صرح الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، بأن الكاظمي أصدر توجيهاً بشأن رواتب المتقاعدين، مشيرا الى إنتظار إقرار قانون العجز المالي لصرف رواتب الموظفين.وذكر ملا طلال في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، انه “في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول …

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