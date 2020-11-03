مفاجأة.. كلوب ضمن خطط برشلونة

2020/11/03 | 15:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ضمن حسابات برشلونة في المستقبل.

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