2020/11/03 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- أثارت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ موجة جدل بين متابعيها، بعد نشرها صورة تظهر عقد زواج عرفي بين الفنانة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​ والفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​، وعلقت مي العيدان عليها: “عقد زواج سعاد حسني وعبد الحليم حافظ.



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طلعوا متزوجين عرفي”.



View this post on Instagram عقد زواج سعاد حسني و عبدالحليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن عقد “زواج عرفي” يجمع العندليب وسعاد حسني – صورة وكالة الصحافة المستقلة.

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