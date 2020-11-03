الرافدين يكشف عن توجه لتخفيض الفوائد ويحدد موعد اطلاق السلف والقروض

2020/11/03 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن وجود توجه في تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للمواطنين والموظفين، مؤكدا ان اطلاق السلف والقروض للمواطنين سيتم بعد توزيع الرواتب.

وقال مديرعام مصرف الرافدين، حسين علي، في تصريح له، اليوم (3 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "هناك توجها لتخفيض الفوائد في جميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين بعد موافقة الجهات المعنية"، مبينا ان "اطلاق السلف والقروض للمواطنين سيتم بعد توزيع رواتب الموظفين".

واكد "وجود توجه لدعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية المتوقفة والجديدة"، مبينا ان "المصرف قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من المواطنين للفترات الزمنية المختلفة".

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