مواعيد إعلان نتائج التصويت في الولايات الـ9 المتأرجحة

2020/11/03 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك كل ولاية أميركية مجموعة مختلفة من القواعد في عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة، سواء في إعلان أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا عن طريق البريد، أو الذين أدلوا في الاقتراع المباشر.

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