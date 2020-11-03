الميناء يفسخ تعاقده مع محترف

2020/11/03 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فسخ نادي الميناء تعاقده مع المحترف الإيفواري {جان جاك بوغوهي} بالتراضي بعد أن فشل في اجتياز الاختبار الطبي.

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