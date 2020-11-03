عقود واجور وزارة الكهرباء يتظاهرون أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم

2020/11/03 | 15:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تظاهر العشرات من عقود وأجور وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء ، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية التي بذمه الوزارة منذ سبعة أشهر.

واكد المصدر لـ”خبر برس” ان” المتظاهرين قطعوا طريق محمد القاسم السريع واعتبرها وسيله من وسائل الضغط على الحكومة لصرف رواتبهم.

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