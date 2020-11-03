المالية النيابية لــ/ نينـا / : لا سلم رواتب جديد دون اقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي

2020/11/03 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / استبعدت اللجنة المالية النيابية ، امكانية المضي باعداد سلم جديد لرواتب موظفي دوائر الدولة دون اقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي.وذكـر عضو اللجنة النائب جمال كوجـر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مضي الحكومة لاعداد سلم رواتب جديد او اعادة هيكلة سلم الرواتب غير ممكن حاليا ، لانه يحتاج الى تشريع قانون الخدمة المدنية كشرط اساس ".واضاف ان " اولويات مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة بعد اكمال قانون الانتخابات تشمل قانوني المحكمة الاتحادية والخدمة المدنية "، مبينا ان " مجلس الخدمة الاتحادي تشكل رسميا وباشر مهامه، لكنه ما يزال مقيدا في اداء واجباته، بسبب تأخر تشريع قانون الخدمة المدنية".واوضح ان " القانون يجمع بين سلم رواتب الموظفين وتوحيدها بالمجمل ، ومجموعة القوانين الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات في قانون الخدمة المدنية النافذ "، مؤكدا ان " قانون الخدمة المدنية لا يزال لدى الحكومة لانه يحتاج الى مجموعة تعديلات ".وكان مجلس النواب انهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية، في جلسته المنعقدة اواخر شهـر نيسان 2019 ./انتهى5

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