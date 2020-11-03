زراعة ديالى : تخصيص اكثر من / 53 / الف دونم للخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي

2020/11/03 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية زراعة ديالى عن تخصيص اكثر من / 53 / الف دونم للخطة الزراعية الشتوية للعام الحالي .وقال حسن خضير التميمي مدير زراعة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي تشمل زراعة / ٤٩٨٣٦٨ / دونما من محصول القمح و /٣٣٤٢٠ / دونما من محصول الشعير و اكثر من / 4/ الاف دونم للخضر الشتوية.واضاف ان الخطة الشتوية تم تقليصها بنسبة 35% بسبب الموقف المائي والتي شملت المزارعين المتجاوزين على الخطة الزراعية المحددة .



واشار الى المباشرة بتوزيع الاسمدة والبذور الزراعية للمزارعين من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية للبدء بتنفيذ مفردات الخطة الزراعية الشتوية .



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