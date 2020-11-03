2020/11/03 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ضمن حسابات برشلونة في المستقبل.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يحاول إقناع كلوب بتولي المهمة الفنية للبارسا.ويرتبط كلوب بعقد مع ليفربول تم تجديده مؤخرًا حتى يونيو/ حزيران 2024.وسبق أن تولى لابورتا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الالماني كلوب ضمن خطط برشلونة المركز الخبري الوطني.

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