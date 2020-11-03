2020/11/03 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الإعلامية بسمة وهبة ، رسالة للرجال ، من أجل النساء المصابات بمرض سرطان الثدي، ناصحة إياهم أن يتحملهن فى رحلتهن العلاجية.



وقالت بسمة وهبة، خلال لقائها مع برنامج “the insider”: “المصابات الكثيرات هن المتزوجات اللي بيمروا بأحزان كتيرة في حياتهم ومشاكلهم، مبيقدروش يستحملوا، وجوه الجسم بتضعف، والخلايا السرطانية دي بتتمكن منهم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



بسمة وهبة تتحدث عن تجربتها مع مرض السرطان وتوجه رسالة للرجال وكالة الصحافة المستقلة.

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