2020/11/03 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية بالعاصمة واشنطن

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