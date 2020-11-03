مفوضية حقوق الإنسان: تأخير صرف الرواتب انتهاك صارخٌ لحقوق المواطنين

2020/11/03 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تأخير صرف الرواتب انتهاكاً صارخاً للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأبدت المفوضية في بيان قلقها من مغبة اخفاق وزارة المالية في تأمين رواتب الموظفين وإعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الحالي والأشهر المقبلة.

وطالبت المفوضية الجهات ذات العلاقة الى عدم تسييس هذا الملف كونه يمثل استحقاقا دستورياً وقانونياً للموظفين والمواطنين مشيرا الى ان الرواتب لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف.

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