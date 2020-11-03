عاجل | ملا طلال: الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين

2020/11/03 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

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– ملا طلال: الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين.

– ملا طلال: بانتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من البرلمان للمباشرة بصرف رواتب الموظفين.

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