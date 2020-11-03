عاجل | وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/03 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– الصحة تعلن تماثل 2979 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا.

– الصحة: تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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