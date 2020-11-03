2020/11/03 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الثلاثاء، عن قيام كوادرها بالتعاون مع

الجهات السانده باتلاف (مواد غذائية

سكائر) غير صالحة للاستهلاك البشري في

البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية،

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