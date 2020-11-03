الناخبون الأميركيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

2020/11/03 | 15:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بدأ الناخبون الأميركيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.وافتتحت مراكز الاقتراع في ولايات كونيتيكيت (7 مجمعات انتخابية)، وإنديانا 11، وكنتاكي 8، وماين 4، ونيوجيرسي 14، ونيويورك 29 ، وفيرجينيا 13، بمجموع 86 مجمع انتخابي.وشكك دونالد ترامب في نزاهة …

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