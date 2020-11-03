الموقف الوبائي.. البلاد تسجل 3595 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/03 | 15:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3595 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية مبينة ان اجمالي حالات الوفيات بلغت 11068 حالة منذ تفشي الجائحة في اذار الماضي.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان البلاد سجلت 3595 اصابة جديدة، مشيرة الى ان حالات التعافي المسجلة بلغت 2797.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة‌

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