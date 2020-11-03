توجيه عاجل من الكاظمي بشأن رواتب المتقاعدين

2020/11/03 | 15:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن توجيه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين.

وقال ملا طلال، في تغريدة إن هذا التوجيه جاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء.

كما أضاف: "بإنتظار إقرار قانون "تغطية العجز المالي" من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي، في وقت يعاني فيه العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تعتمد عليه موازنة العراق بنسبة أكثر من 90 %، مما وجد نفسه عاجزا على سد حتى رواتب الموظفين في دوائر الدولة.

PUKmedia متابعة

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