الاستخبارات تنفذ عملية تفتيش في ساحة التحرير والبتاوين ضمن بغداد

2020/11/03 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، عن نتائج عملية تفتيش بمنطقتي ساحة التحرير والبتاوين في بغداد، نفذتها لالقاء القبض على المخالفين والمطلوبين للقضاء.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم، 3 تشرين الثاني 2020، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد نفذت عملية تفتيش في منطقتي ساحة التحرير و البتاوين ضمن العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "العملية نتج عنها القبض على سبعة متهمين ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود كميات من المواد المخدرة داخل خندق التحرير، فضلا عن القاء القبض على ستة متهمين مخالفين لتعليمات الامن السياحي الخاصة بشروط الإقامة في أحد فنادق البتاوين".

وأشار إلى أنه "تم القبض على امرأة تحمل هوية مزورة ومتهم مطلوب وفق احكام المادة (406) الى محكمة جنايات كركوك و (4) احداث متسولين في ساحة التحرير".

وبين أن المتهمين سلموا إلى الجهات كل حسب اختصاصه بوصل تسلم أصولي.

ر.إ

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