2020/11/03 | 15:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- عدت نقابة المعلمين تأخير صرف الرواتب “استخفافاً” بالحقوق المشروعة، واعتداء على حق المعلم، فيما تهدد باتخاذ قرارات خلال الايام المقبلة.



نقيب المعلمين عباس السوداني دعا لتظاهرات واضراب شامل للمعلمين والمدرسين وكوادر الجامعات امام بوابات المنطقة الخضراء يوم الاحد الساعة العاشرة وتحت شعار “حكومة لاتوفر رواتب موظيفها فلتستقيل”.





هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المعلمين تصدر بيان لتأخير الرواتب وتؤكد بأن هذا “اعتداء على حق المعلم “ وكالة الصحافة المستقلة.

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