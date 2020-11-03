"تقتلهم بهدوء".. العنصرية تطارد السوريين في تركيا

2020/11/03 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أتجنب القول بأنني سوري في الشارع والأماكن العامة، وأحاول قدر المستطاع تجنب التكلم باللغة العربية، فالجو مشحون وقد ينفجر بين ليلة وضحاها

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