وزير النقل يعلن تفعيل عمليات الترانزيت البري والجوي في العراق

2020/11/03 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي اجتماعا موسعا بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في البلاد، ضم الاجتماع مدير عام المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي و ممثلي كل من وزارة التجارة و دائرة الگمارگ و قيادة العمليات المشتركة، بحضور السيد الوكيل الفني للوزارة المهندس طالب بايش و مدير عام الدائرة الفنية و مدير عام الشركة العامة للنقل البري و مدير الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية .

وقال الشبلي : انسجاماً مع التوجه الحكومي الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتعظيم موارد الدولة، وحرصا منّا على استثمار الموقع الجغرافي المهم للعراق الذي يُعد حلقة وصل مهمة للكثير من البلدان، عزمنا على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الاجواء العراقية و كذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الاموال و زيادة الايرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.





وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجان عمل مشتركة لوضع الاسس والضوابط التي ستكون اساسا لعمل تلك اللجان التي ستقدم مطالعاتها النهائية يوم الاربعاء المصادف 11/11/2020 .

وفي نهاية الاجتماع وعد السيد الوزير اللجنة بتذليل كافة العقبات التي قد تعتري عمل اللجان العاملة.

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