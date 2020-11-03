ثنائي الكهرباء يغيب أمام الميناء وخبر سار للأخير

2020/11/03 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يفتقد نادي الكهرباء جهود لاعبين مميزين من صفوفه في مباراة غد الأربعاء أمام الميناء ضمن افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

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