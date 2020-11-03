في الذكرى العاشرة لسيدة النجاة، مسيحيّو العراق يعيشون بخوف وقلق ومستقبل مجهول

2020/11/03 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل عاش المسيحيون في العراق بعد عام 2003 في رعب وتهجير وخوف من الأحداث التي حصلت في العراق بصورة عامة، حيث هاجرت العوائل المسيحية من جنوب العراق والعاصمة بغداد إلى الموصل وأربيل ودهوك وبعدها إلى سهل نينوى ومن ثمّ إلى خارج العراق، وكلّ هذا جاء نتيجة العنف الذي تعرّضوا له والمجازر …

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