2020/11/03 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- تظاهر المئات من العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقود وأجور يومية، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بساتحقاقهم المالي المتوقف منذ أكثر من ثمانية أشهر.



ونصب المحتجون عوارض لقطع طريق قرب مقر الوزارة.



خروج تظاهرة لموظفي وزارة الكهرباء أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة pic.twitter.com/dHQNUw9prk — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) November 3, […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات حاشدة أمام “وزارة المالية” وقطع طرق وصدامات بسبب الرواتب – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات حاشدة أمام “وزارة المالية” وقطع طرق وصدامات بسبب الرواتب – فيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات حاشدة أمام “وزارة المالية” وقطع طرق وصدامات بسبب الرواتب – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).