2020/11/03 | 15:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … مع اقتراب دخول فصل الشتاء يعاني مجموعة من الاشخاص من حالة مستمرة لديهم وهي برودة القدمين، سببها في الغالب يكون برودة الطقس، إلا أنها قد تشير إلى مشكلات صحية كامنة.



وتنقسم برودة القدمين الى قسمين، الاول هو من خلال التعرض للطقس البارد وهو ما يمكن معالجته بارتداء الملابس او جوراب القدمين ومع الوقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماهي اسباب برودة القدمين المستمرة وكالة الصحافة المستقلة.

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