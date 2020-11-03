رئيس الوزراء العراقي يوجه بإيجاد حلول عاجلة لصرف رواتب المتقاعدين

2020/11/03 | 15:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء.وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن رئيس الوزراء وجه في مستهل الجلسة وزارة المالية بإيجاد الحلول …

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